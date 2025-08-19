В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качелях





В Советском районе Волгограда следователи готовятся направить в суд уголовное дело в отношении мастера УК «ЖЭК Советского района». Специалист обвиняется в халатности, из-за которой на одной из детских площадок во дворе домов №№6 и 8 на ул. Тулака, обрушились качели и в результате 10-летний школьник получил перелом позвоночника.

Происшествию предшествовал, отрыв сидения качелей в 2023 году. Однако, аварийный игровой комплекс был подремонтирован неустановленными лицами. Однако качество этих работ оказалось неудовлетворительным и 8 августа 2024 года произошла трагедия с несовершеннолетним.

По информации правоохранителей, никаких мер к огораживанию опасных качелей, их полноценному ремонту или демонтажу коммунальщики не предприняли.

- В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям качели обрушились во время игры 10-летнего ребёнка. Мальчик получил тяжёлую травму позвоночника — компрессионные переломы грудных позвонков, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, ранее редакция рассказывала о произошедшем. 23 августа 2024 года местные жители записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь наказать виновных.

Фото: читатели ИА «Высота 102»