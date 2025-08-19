Сирены завоют в Михайловке 22 августа

В Михайловке Волгоградской области 22 августа включат сирены экстренного оповещения населения. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в администрации муниципалитета.
- С 13:00 до 13:10 на территории АО «Себряковцемент» состоится плановая проверка систем оповещения населения, - предупредили власти. - Проверка проводится с целью оценки технического состояния оборудования.
Администрация Михайловки просит местных жителей сохранять спокойствие.
- Сирены будут звучать кратковременно, никаких реальных угроз нет, - заверили в оперативных службах Михайловки.