Общество

«7-я Гвардейская». Что скрывается за названием улицы в центре Волгограда

Общество 28.06.2023 19:13
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28.06.2023 19:13


Улицу «7-й Гвардейской» в Центральном районе Волгограда без сомнения знает каждый житель города. Нередко к ее названию добавляют слово «дивизия». Такой вариант можно услышать в общественном транспорте и увидеть на вывесках домов. А кто-то из горожан уверен, что свое название улица получила в честь 7-й гвардейской армии. Так где же истина? В этом вопросе корреспонденты ИА «Высота102» разбирались вместе со специалистами музея-заповедника «Сталинградская битва».  

Формирование прославившейся 38-й мотострелковой бригады началось в поселке Красная Слобода в июле 1942 года, когда немецкие войска только подступали к городу. Вскоре зачисление вернувшихся после ранений фронтовиков, ополченцев и добровольцев из числа местных жителей продолжилось в школе №26 Тракторозаводского района.

В сентябре 42-го вновь сформированная бригада встретилась с врагом. В боях на территории Разгуляевки и Авиагородка (нынешний район Семи ветров) сталинградцы несли большие потери. 

– Из-за потерь бригаду направили на переформирование, которое завершилось 7 ноября. После этого бойцы 38-й мотострелковой бригады сражались в составе 51-й Армии в районе Больших Чапурников. А с декабря 42-го до самого окончания Сталинградской битвы бригада воевала в составе 64-й Армии, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». 

Как раз в составе 64-й Армии мотострелки участвовали в событиях, изменивших ход всей Великой Отечественной войны. 


29 января 1943 года. Части 38-й мотострелковой бригады преодолели реку Царицу и стали продвигаться к железнодорожному вокзалу и площади Павших Борцов по улицам Ахтубинской, Ворошиловской, Ветлужской, Сурской.

На следующий день командующий 64-й армии генерал-полковник Шумилов поставил перед бригадой новую задачу – занять центр города. Трое пленных офицеров сообщили, что штаб 6-й немецкой армии находится в подвале универмага. Однако один из них клялся, что фельдмаршала Паулюса в городе уже нет. 

Несмотря на уверения немецкого майора, командир бригады Иван Бурмаков решил в любом случае захватить штаб немецкой армии. К тому же, все больше пленных подтверждали – Фридрих Паулюс остается в своем штабе. 

К вечеру 30 января передовые части бригады дошли до площади Павших Борцов. А в ночь с 30 на 31 января здесь разыгрался жестокий бой, – рассказывают сотрудники музея-заповедника. – В этой битве советские солдаты уничтожили и взяли в плен около двух тысяч солдат и офицеров, заняли здание обкома ВКП (б), драмтеатра и прилегающих к площади домов. Ранним утром Бурмаков приказал блокировать универмаг. После ураганного огня из всех видов оружия здание было полностью окружено. 

События следующих часов из года в год восстанавливают волгоградские реконструкторы. В 9:30 боевые действия вокруг универмага прекратились, а спустя полтора часа пленные офицеры во главе с фельдмаршалом Паулюсом вышли из подвала. 


В марте 1943-го по приказу Наркомата обороны СССР 38-я мотострелковая бригада стала называться 7-й гвардейской – получая такое звание, любая часть обязательно меняет и свой номер. Еще через две недели ей присвоили почетное название Сталинградской. Гвардейское знамя прославившемуся соединению вручали на площади Павших Борцов. 

7-й Гвардейская бригада оставалась в строю до самого окончания Великой Отечественной войны. В мае 1943 ее бойцы освобождали левобережную часть Украины. А в феврале 1944-го за отличие в боях по уничтожению окруженной группировки немецких войск в районе города Корсунь-Шевченковский ей присвоили наименование – Корсуньская, – отмечают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». 

В этом же году бригада получила орден Боевого Красного Знамени. В указе Президиума ВС СССР сказано, что один из высших орденов Советского Союза вручен «за образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днепра, овладении городом и важным железнодорожным узлом Бельцы, выход на государственную границу и проявленные при этом доблесть и мужество». 


День Победы 7-я гвардейская бригада встречала в Польше. Во Вроцлаве бойцы участвовали в параде.

Через два месяца после завершения Великой Отечественной войны бригада стала 7-м гвардейским мотострелковым полком. В следующие годы он еще несколько раз менял свое название и численность.

В 90-е годы бойцы теперь уже 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского Краснознаменного полка участвовали в Первой и Второй чеченских кампаниях. А в 2009 году знаменитое формирование расформировали.

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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