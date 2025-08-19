Общество

В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессы

Общество 19.08.2025 09:15
0
19.08.2025 09:15


В Центральном районе Волгограда получила развитие история с «замурованной» в собственной квартире поэтессой Мариной Забелиной, проживающей в многоквартирном доме №8 на ул. Невской. После поручения Александра Бастрыкина местные следователи организовали проверку муниципалитета, а чиновникам удалось оперативно найти выход из сложившейся ситуации.

Напомним, ранее на ежедневные мучения пожилой женщины, которую супруг вынужден был поднимать по лестнице на руках, обратили внимание активисты «Народного фронта». Их публикацию и заметил  председатель Следкома.

- После нашего обращения администрация Центрального района обеспечила семью Забелиных съёмным пандусом, который теперь хранится у них. Теперь Марина может спускаться и подниматься домой быстро и безопасно — без утомительных 30 минут борьбы с лестницей, — сообщили журналистам в региональном отделении ОНФ.

Отметим, ранее выяснилось, что проект откидного пандуса уже давно был утверждён администрацией Центрального района Волгограда, однако в бюджете не было средств на закупку и монтаж оборудования.

Фото: ОНФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2025 12:28
Общество 19.08.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 11:16
Общество 19.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:41
Общество 19.08.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:30
Общество 19.08.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:08
Общество 19.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:00
Общество 19.08.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 09:56
Общество 19.08.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:49
Общество 19.08.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:20
Общество 19.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 05:45
Общество 19.08.2025 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 04:34
Общество 19.08.2025 04:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:28
Общество 18.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:14
Общество 18.08.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 20:53
Общество 18.08.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 19:35
Общество 18.08.2025 19:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка ГонконгаСмотреть фотографии
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
09:56
Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНРСмотреть фотографии
09:44
«Скорость как вид искусства»: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля ULTRA100 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
20:08
Вновь наломали дров. Руководство лесничества под Волгоградом заподозрили в занижении масштабов пожара в 100 разСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
 