В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессы





В Центральном районе Волгограда получила развитие история с «замурованной» в собственной квартире поэтессой Мариной Забелиной, проживающей в многоквартирном доме №8 на ул. Невской. После поручения Александра Бастрыкина местные следователи организовали проверку муниципалитета, а чиновникам удалось оперативно найти выход из сложившейся ситуации.

Напомним, ранее на ежедневные мучения пожилой женщины, которую супруг вынужден был поднимать по лестнице на руках, обратили внимание активисты «Народного фронта». Их публикацию и заметил председатель Следкома.

- После нашего обращения администрация Центрального района обеспечила семью Забелиных съёмным пандусом, который теперь хранится у них. Теперь Марина может спускаться и подниматься домой быстро и безопасно — без утомительных 30 минут борьбы с лестницей, — сообщили журналистам в региональном отделении ОНФ.

Отметим, ранее выяснилось, что проект откидного пандуса уже давно был утверждён администрацией Центрального района Волгограда, однако в бюджете не было средств на закупку и монтаж оборудования.

