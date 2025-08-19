Общество

Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНР

19.08.2025 09:56
В Станично-Луганском округе ЛНР продолжается ликвидация крупного пожара в лесничестве, возникшего накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», в подшефный район уже прибыли силы и средства Волгоградской области, решение об отправке которых в качестве подкрепления принял накануне губернатор региона Андрей Бочаров. 

На утро 19 августа, по словам главы Станично-Луганского округа ЛНР Альберта Зинченко, продолжает работу оперативный штаб. В тушении пожара также задействованы силы Минобороны. 

– Задействованы пожарные расчеты МЧС ЛНР, Минобороны, прибыли специалисты из Волгоградской области. Также предоставляют технику наши сельхозпроизводители. На данный момент ситуация находится под контролем соответствующих служб, – сообщил Зинченко сегодня утром. 

18 августа на территории Станично-Луганского округа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в Малиновском лесничестве. Выделяемая волгоградским регионом техника и специалисты позволят усилить группировку сил и средств, привлекаемую местными властями к локализации и ликвидации возгорания. 

