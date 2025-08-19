Экономика

УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысяч

В Волгоградской области продолжает расти число самозанятых. Как сообщили в Управлении ФНС России по региону, на сегодня специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяют более 200 тысяч волгоградцев – с начала года количество самозанятых выросло в регионе на 15%.

– В Волгоградской области налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен с 2020 года. За это время суммарный доход достиг 78 млрд рублей, сумма налога, уплаченного самозанятыми в бюджет, составила порядка 3 млрд рублей, – рассказали в волгоградском УФНС России. 

В управлении напоминают, что оформить «самозанятого» можно в онлайн-режиме: через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», через вэб-кабинет «Мой налог», на сайте ФНС России (без скачивания мобильного приложения). Кроме того, если у гражданина уже есть доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то для регистрации понадобится только ИНН и пароль от личного кабинета.

– После установки мобильного приложения «Мой налог» необходимо выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», затем подтвердить свой номер мобильного телефона и отметить регион осуществления деятельности. В случае отсутствия доступа к личному кабинету можно использовать логин и пароль от Единого портала государственных и муниципальных услуг. Также есть возможность зарегистрироваться с использованием паспорта. В данном случае в мобильном приложении «Мой налог» необходимо отсканировать паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию. Процесс регистрации очень прост и сопровождается разъяснениями и подсказками на каждом этапе, – поясняют в налоговой службе. 

Подробная информация о режиме налогообложения для самозанятых содержится в разделе «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России.

