В Волжском на автомойке нашли мертвого водителя

В Волжском Волгоградской области на автомойке накануне обнаружили мертвого мужчину. Тело нашли в салоне автомобиля, сообщает V102.RU.

— Тело мужчины обнаружили в салоне своего автомобиля на автомойке самообслуживания в Волжском по улице Мира, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована доследственная проверка.

Уточняется, что мертвого 61-летнего водителя нашел администратор автомойки. Как пояснили в СУ СКР по региону, признаки насильственной смерти отсутствовали. По не подтвержденной официально информации, у пенсионера случился сердечный приступ.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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