Расследования

Молчаливый порнограф из Волгограда совращал подростков в Сети

Расследования 24.01.2024 13:23
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24.01.2024 13:23


В Волгограде Траткорозаводский районный суд признал виновным 25-летнего местного жителя в развращении подростков и незаконном обороте порноматериалов в Сети, сообщает V102.RU.  

— Фигуранта дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов в Интернете) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Помимо этого, с осужденного в пользу одной из потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд установил, что в период с октября 2018-го по июль 2019 года подсудимый через соцсеть «ВКонтакте» знакомился с подростками и вел с ними беседы, касающиеся сексуальных отношений. Также извращенец отправлял потерпевшим фото порнографического содержания.

На этапе судебного следствия фигурант дела свою вину полностью признал и раскаялся. От дачи показаний волгоградец отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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