Происшествия

В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростков

Происшествия 28.03.2022 18:16
28.03.2022 18:16

Сегодня, 28 марта, в Тракторозаводский райсуд Волгограда направлено уголовное дело в отношении 55-летнего охранника ТРК «Диамант» обвиняемого в растлении подростков. Также потерпевшими признаны несовершеннолетние из Краснодарского края, Рязанской и Владимирской областей.

— Доказано шесть эпизодов преступной деятельности. Экспертиза показала, что фигурант дела не отдавал отчет своим действиям. Обвиняемому предстоит принудительное лечение в психиатрическом учреждении закрытого типа, — рассказал ИА «Высота 102» — заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Василий Соловьев.

Как стало известно журналистам информагентства, на 55-летнего сотрудника частной охранной организации указал один из потерпевших по делу. Мужчина серфил Сеть и в различных соцсетях выходил на подростков с предложением обмениваться фото и видео интимного свойства. За это он предлагал несовершеннолетним денежное вознаграждение в размере от 200 до 800 рублей. 

Мужчина ранее не состоял на специализированных учетах и не привлекался к уголовной ответственности. Проживал один. 

Читайте также: 

Под Волгоградом 24-летний мужчина совратил девочку-подростка

«Не было никакого порно»: адвокат считает, что Зимаков стал жертвой нелегальной секс-индустрии

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
28.03.2022 18:59
Происшествия 28.03.2022 18:59

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 17:23
Происшествия 28.03.2022 17:23

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 16:33
Происшествия 28.03.2022 16:33

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 15:43
Происшествия 28.03.2022 15:43

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:58
Происшествия 28.03.2022 09:58

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:37
Происшествия 28.03.2022 09:37

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:15
Происшествия 28.03.2022 09:15

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 20:40
Происшествия 27.03.2022 20:40

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 12:32
Происшествия 27.03.2022 12:32

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 10:49
Происшествия 27.03.2022 10:49

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 09:05
Происшествия 27.03.2022 09:05

0
Далее
Происшествия
26.03.2022 10:09
Происшествия 26.03.2022 10:09

0
Далее
Происшествия
26.03.2022 09:32
Происшествия 26.03.2022 09:32

0
Далее
Происшествия
25.03.2022 17:45
Происшествия 25.03.2022 17:45

0
Далее
Происшествия
25.03.2022 13:16
Происшествия 25.03.2022 13:16

0
Далее

Лента новостей

20:05
Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницуСмотреть фотографии
19:14
Обмануть нельзя помочь: как доверчивые волгоградцы становятся жертвами жадных юристовСмотреть фотографии
18:59
При откачке септика волгоградец сломал шеюСмотреть фотографии
18:51
Более миллиона волгоградцев оценили состояние своего здоровья на «троечку»Смотреть фотографии
18:16
В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростковСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде у предпринимателя отобрали земельный участок из-за таинственной свалкиСмотреть фотографии
17:23
В пристройке под Волгоградом нашли неопознанный трупСмотреть фотографии
17:20
Волгоградцы за неделю скупили 558 тонн сахараСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде из-за звонка с угрозами эвакуировали учеников школы №26Смотреть фотографии
16:24
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьниковСмотреть фотографии
16:16
Собирался жениться: в Волгоградской области похоронят погибшего на Украине артиллеристаСмотреть фотографии
16:05
В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка пяти ериковСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде вынесли приговор теневым банкирам с оборотом 100 млн рублейСмотреть фотографии
15:43
В СК рассказали о гибели 23-летней фельдшера в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Россельхозбанк первым подписал соглашение по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПКСмотреть фотографии
15:00
Бабушка сбитого насмерть КАМАЗом мальчика скончалась в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗОСмотреть фотографии
14:19
«Говорят, для людей, а делают наоборот»: пассажиры высказались о сокращении маршрутов из Волжского в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Волгоградские врачи оценили состояние упавшего с крыши ребенкаСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области за взятку осудят водителя фуры со скрытыми номерамиСмотреть фотографии
13:22
Россиянам разрешили пользоваться Instagram* и Facebook*Смотреть фотографии
13:10
В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщицеСмотреть фотографии
13:10
Курс доллара к рублю упал к уровню месячной давностиСмотреть фотографии
12:46
Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей средыСмотреть фотографии
11:58
Коронавирус медленно капитулирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержкиСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубльСмотреть фотографии
11:40
В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:26
Военнослужащий из Волгоградской области Руслан Маликов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
10:49
Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 