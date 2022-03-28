В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростков

Сегодня, 28 марта, в Тракторозаводский райсуд Волгограда направлено уголовное дело в отношении 55-летнего охранника ТРК «Диамант» обвиняемого в растлении подростков. Также потерпевшими признаны несовершеннолетние из Краснодарского края, Рязанской и Владимирской областей.

— Доказано шесть эпизодов преступной деятельности. Экспертиза показала, что фигурант дела не отдавал отчет своим действиям. Обвиняемому предстоит принудительное лечение в психиатрическом учреждении закрытого типа, — рассказал ИА «Высота 102» — заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Василий Соловьев.

Как стало известно журналистам информагентства, на 55-летнего сотрудника частной охранной организации указал один из потерпевших по делу. Мужчина серфил Сеть и в различных соцсетях выходил на подростков с предложением обмениваться фото и видео интимного свойства. За это он предлагал несовершеннолетним денежное вознаграждение в размере от 200 до 800 рублей.

Мужчина ранее не состоял на специализированных учетах и не привлекался к уголовной ответственности. Проживал один.

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