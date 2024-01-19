В Волгограде в буквальном смысле взяли штурмом купели в один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне. По словам фотокорреспондента V102.RU Павла Мирошкина, желающие окунуться прибывали в таком количестве, что под ними даже начал трещать лед, а спасатели стали пускать к иорданям горожан малыми группами.









Ангарский пруд в Дзержинском районе пользовался в эту ночь огромной популярностью. Люди шли сюда неиссякаемым потоком.

– Здесь прошел непосредственно сам обряд освящения. И почти сразу после этого повалила нереальная по размерам толпа, да так, что начал проседать лед, а вокруг купели образовалась большая лужа. Спасатели сразу убрали оттуда людей и стали пускать желающих совершить омовение небольшими группами по два-три человека, – рассказал корреспондент «Высоты 102».









Волгоградцы приходили семьями и с домашними питомцами. Но в этом году практически совсем не было маленьких детей, только подростки. Смыть с себя грехи и духовно очиститься приезжали по-прежнему и из других регионов, в основном из Московской области. Были и те, кто поражал окружающих своими татуировками и купальниками.









Некоторые девушки и женщины предпочитали заходить в воду в шапках. И хотя погода в целом выдалась совсем не морозной, из-за сильного ветра люди замерзали и стремились укрыться в оборудованных палатках. Число желающих окунуться стабильно не уменьшалось вплоть до двух часов ночи.









Иная ситуация сложилась в самом северном районе Волгограда. На Спартановке, желающих провести омовение ожидал неприятный сюрприз — подъездные пути перекрыли таким образом, что людям приходилось преодолевать значительное расстояние до купели, что отбивало всякое желание погружаться в ледяную воду.









По крайней мере, до полуночи войти в Волгу рискнули всего четыре человека. Ведь потом предстоял долгий подъем наверх под порывами ледяного ветра.

Напомним, что в Волгограде к Крещению в 2024 году подготовили семь купелей. Волгоградцы могут совершить омовение по следующим адресам.













































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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