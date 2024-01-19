Общество

В Волгограде православные отправились к крещенским купелям

Общество 19.01.2024 00:34
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19.01.2024 00:34


Десятки волгоградцев ближе к полуночи 18 января выстроились в очереди к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. Горожане по традиции выбрали для омовения в православный праздник правый берег Волги в микрорайоне Спартановка, пруд Ангарский, купель на Тулака. 


Как сообщает фотограф  ИА «Высота 102» Павел Мирошкин, благодаря достаточно комфортной погоде – в Волгограде столбики термометров дотянулись до нулевой отметки, желающие совершить погружение весьма спокойно выжидают свою очередь. Кто-то из горожан успел окунуться до полуночи, а кто-то только после обряда освящения.



За безопасностью волгоградцев следят сотрудники ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения, полиции, медики. Для обогрева рядом купелями установлены палатки, где можно переодеться и выпить горячий чай.


Напомним, что в Волгограде к Крещению в этом году подготовили 7 иорданей. Этой ночью, а также утром 19 января волгоградцы могут совершить омовение по следующим адресам: 

  • Тракторозаводский район – правый берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 ул. им. Грамши (Спартановка);
  • Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
  • Дзержинский район – Ангарский пруд;
  • Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);
  • Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева;
  • Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина и пляж в р.п. Южный.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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