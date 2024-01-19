В Волгограде православные отправились к крещенским купелям

Десятки волгоградцев ближе к полуночи 18 января выстроились в очереди к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду. Горожане по традиции выбрали для омовения в православный праздник правый берег Волги в микрорайоне Спартановка, пруд Ангарский, купель на Тулака.
Как сообщает фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин, благодаря достаточно комфортной погоде – в Волгограде столбики термометров дотянулись до нулевой отметки, желающие совершить погружение весьма спокойно выжидают свою очередь. Кто-то из горожан успел окунуться до полуночи, а кто-то только после обряда освящения.
За безопасностью волгоградцев следят сотрудники ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения, полиции, медики. Для обогрева рядом купелями установлены палатки, где можно переодеться и выпить горячий чай.
Напомним, что в Волгограде к Крещению в этом году подготовили 7 иорданей. Этой ночью, а также утром 19 января волгоградцы могут совершить омовение по следующим адресам:
- Тракторозаводский район – правый берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 ул. им. Грамши (Спартановка);
- Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
- Дзержинский район – Ангарский пруд;
- Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);
- Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева;
- Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина и пляж в р.п. Южный.