Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцам

В торговых сетях Волгограда отмечают снижение покупательского ажиотажа после появления в продаже яиц стоимостью менее 100 рублей. Как рассказали V102.RU сотрудники магазинов «Магнит» и «Пятерочка», если раньше дешевые яйца почти тут же сметали с полок, то теперь ячейки с резко подорожавшим в прошлом году продуктом питания лежат на полках достаточно длительное время.



– Мы не ограничивали продажу яиц в одни руки, поэтому люди брали их помногу, наверное, впрок, – пояснили в одном из магазинов Волгограда.





Впрочем, некоторых покупателей дешевые яйца не привлекали даже из-за их доступной цены.



– Они же совсем мелкие, невыгодно такие брать, даже, если они по 90 рублей, – считают некоторые волгоградцы.



Между тем, в торговых сетях по-прежнему наблюдается разброс цен на яйца – от 94 рублей и даже ниже и до 130 рублей за десяток и выше.





При этом, по данным Волгоградстата, опубликованным сегодня, 18 января, за последнюю неделю средняя стоимость этого продукта питания составила 129,56 рубля, что на 3,31% ниже, чем фиксировалось на предыдущей неделе.

Ранее, напомним, в Волгоградском УФАС заявили о признаках картельного сговора из-за одновременного резкого повышения цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное».