В дебютном периоде волгоградские ватерполисты Роман Усов и Владимир Нежинский отправили два безответных мяча в ворота гостей, а в начале следующей восьмиминутки еще трижды спартаковцы поражали ворота соперников. Московский коллектив размочил счет лишь в середине четверти. Однако до большого перерыва действующие чемпионы страны вернули себе преимущество в пять мячей и после окончания очередного периода уверенно лидировали — 7:2.Во второй половине матча «Восток» не доставил особых проблем спартаковцам. В третьем игровом отрезке красно-белые забросили дважды, на что оппоненты ответили только лишь единственным точным попаданием. В заключительной восьмиминутке «Восток» всего на один мяч сократил отставание. Итоговый заслуженный выигрыш хозяев — 10:5. Артем Жабкин, Роман Усов и Константин Киселев стали самыми результативными в составе победителей — у всех этих игроков по три набранных балла.Закрепили успех волгоградцы во вчерашнем повторном поединке. Хотя встреча на сей раз оказалась куда более тяжелой, по крайней мере, в первой ее половине. Красно-белые находились в роли отыгрывающих уже в дебюте игры, пропустив от Даниила Иванникова в меньшинстве. Сравнял затем Сергей Буланаев, но «Восток» оперативно забросил еще раз. Стартовый период так и завершился — 2:1 в пользу столичного клуба. Во второй четверти Усов и Нежинский вывели «Спартак» вперед, однако далее в действиях волгоградцев случился провал и они позволили соперникам отличиться трижды подряд.Большой перерыв помог хозяевам бассейна взбодриться. За первые две минуты третьей восьмиминутки Василий Еськов и Роман Усов установили равенство, а два мяча подряд Артема Жабкина позволили команде Карабутова начать заключительный период, опережая соперников со счетом на два мяча. Своего красно-белые уже не упустили и довели дело до весьма важной победы и в повторной встрече — 11:6.В следующем туре спартаковцы, расположившиеся на втором месте, в Астрахани встретятся как раз с лидерами — «Динамо-СШОР», которые опережают своих ближайших конкурентов на четыре очка после двадцати четырех проведенных игр в Суперлиге.