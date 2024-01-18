Спорт

«Спартак-Волгоград» в родном бассейне дважды обыграл московский «Восток»

Спорт 18.01.2024 09:16
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18.01.2024 09:16



Ватерпольный «Спартак-Волгоград» удачно провел 12-й тур Суперлиги, в обоих матчах обыграв в родном бассейне столичный МКСШОР «Восток» — 10:5 и 11:6, сообщает V102.RU.
Чемпионат России возобновился после месячной паузы. На долгий перерыв красно-белые ушли на втором месте, преследуя лидеров регулярки - астраханское «Динамо-СШОР». Подопечным Владимира Карабутова предстояло открыть 2024 год домашними поединками с идущим на пятой позиции  «Востоком». Старт первой встречи удался целиком и полностью хозяевам.
В дебютном периоде волгоградские ватерполисты Роман Усов и Владимир Нежинский отправили два безответных мяча в ворота гостей, а в начале следующей восьмиминутки еще трижды  спартаковцы поражали ворота соперников. Московский коллектив размочил счет лишь в середине четверти.  Однако до большого перерыва действующие чемпионы страны вернули себе преимущество в пять мячей и после окончания очередного периода уверенно лидировали — 7:2.
Во второй половине матча «Восток»  не доставил особых проблем спартаковцам. В третьем игровом отрезке красно-белые забросили дважды, на что оппоненты ответили только лишь единственным точным попаданием. В заключительной восьмиминутке «Восток» всего на один мяч сократил отставание. Итоговый заслуженный выигрыш хозяев — 10:5. Артем Жабкин, Роман Усов и Константин Киселев стали самыми результативными в составе победителей — у всех этих игроков по три набранных балла.
Закрепили успех волгоградцы во вчерашнем повторном поединке. Хотя встреча на сей раз оказалась куда более тяжелой, по крайней мере, в первой ее половине. Красно-белые находились в роли отыгрывающих уже в дебюте игры, пропустив от Даниила Иванникова в меньшинстве. Сравнял затем Сергей Буланаев, но «Восток» оперативно забросил еще раз. Стартовый период так и завершился — 2:1 в пользу столичного клуба. Во второй четверти Усов и Нежинский вывели «Спартак» вперед, однако далее в действиях волгоградцев случился провал и они позволили соперникам отличиться трижды подряд.
Большой перерыв помог хозяевам бассейна взбодриться. За первые две минуты третьей восьмиминутки Василий Еськов и Роман Усов установили равенство, а два мяча подряд Артема Жабкина позволили команде Карабутова начать заключительный период, опережая соперников со счетом на два мяча. Своего красно-белые уже не упустили и довели дело до весьма важной победы и в повторной встрече — 11:6.  
В следующем туре спартаковцы, расположившиеся на втором месте, в Астрахани встретятся как раз с лидерами — «Динамо-СШОР», которые опережают своих ближайших конкурентов на четыре очка после двадцати четырех проведенных игр в Суперлиге.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com

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