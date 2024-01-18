На волгоградских АЗС выросли цены на три вида бензина

Напомним, ранее V102.RU сообщало о резком скачке цен на бензин в Волгоградской области в первые недели 2024 года.
Экономика 18.01.2024 08:13
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18.01.2024 08:13
Напомним, ранее V102.RU сообщало о резком скачке цен на бензин в Волгоградской области в первые недели 2024 года.
В Волгоградской области вновь подорожал бензин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, на 5 копеек вырос в цене АИ-92 (до 51,12 рубля за литр). Также на 6 копеек подорожал бензин АИ-95 – до 56,85 рубля.Стоимость АИ-98 осталась прежней – 66,62 рубля за литр. А дизтопливо стало дороже на 2 копейки – 61,95 рубля за литр.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о резком скачке цен на бензин в Волгоградской области в первые недели 2024 года.
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