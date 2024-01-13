В Волгоградской области после январских праздников скакнули цены на бензин

В Волгоградской области, впрочем, как и в еще 69 субъектах РФ в период с 1 по 9 января выросли в цене бензин и солярка, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. Лидером по росту стоимости выступила Псковская область.

В Москве и Санкт-Петербурга также отмечен рост средних цен. В свою очередь снижение зафиксировано лишь в девяти регионах России. Самый дешевый литр бензина продают в Республике Коми по 47,74 рубля.

На 9 января 2024 года средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизтопливо в Волгоградской области составили:

АИ-92 (51,07 рубля) — рост +21 копейка

АИ-95 (56,79 рубля) — рост +20 копеек

АИ-98 (66,62 рубля) — рост +24 копейки

ДТ (61,93 рубля) — рост +31 копейка

По ЮФО самые низкие цены на бензин зафиксированы в Астраханской области. В соседнем с Волгоградской областью регионе литр отпускают за 54,51 рубля. Самые высокие показатели в Севастополе. Там литр бензина стоит уже 60,31 рубля.

Напомним, автомобильное топливо стало заметно дорожать с начала декабря. К концу года рост стоимости бензина трех видов и солярки ускорился. На волгоградских заправках перед Новым годом в очередной раз поменяли ценники.

Фото: архив ИА «Высота 102»