Под Волгоградом перевернулась фура из Турции

- Водитель, 25-летний гражданин Турции, после оказания первой помощи от госпитализации отказался, - пояснили в экстренной службе.
Происшествия 17.01.2024 10:23
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17.01.2024 10:23
Происшествие случилось рано утром сегодня, 17 января, в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ КССМП, на 474 км. трассы Р-228 перевернулась фура.
- Водитель, 25-летний гражданин Турции, после оказания первой помощи от госпитализации отказался, - пояснили в экстренной службе.
- Водитель, 25-летний гражданин Турции, после оказания первой помощи от госпитализации отказался, - пояснили в экстренной службе.
Фото ГБУЗ КССМП VK.com
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