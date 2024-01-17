В Волгограде полиция изъяла из магазинов 6 тысяч пачек сигарет

Полицейские изъяли более 6 тысяч пачек немаркированных сигарет из торговых павильонов в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, стоимость изъятой продукции составляет почти 800 тысяч рублей.

Установлено, что безакцизный табак продавал 29-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области