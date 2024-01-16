Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысяч

Средняя предлагаемая зарплата в Волгоградской области на 10 тысяч рублей ниже, чем в целом по РФ. Такие выводы сделали аналитики компании hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата соискателей в Волгоградской области по итогам декабря составила 44 547 рублей. При этом средняя ожидаемая соискателями зарплата по итогам декабря – 49 тысяч рублей, в целом по РФ – 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в Волгоградской области за 2023 год выросла на 8,5 тысяч рублей, а средняя ожидаемая зарплата – на 8 тысяч рублей.



Наиболее высокие предложения по заработной плате в регионе наблюдаются в профессиональных сферах: транспорт, логистика, перевозки (73 976). В среднем 71 759 рублей готовы платить в сфере высшего и среднего менеджмента, 70 589 рублей – в сфере инвестиций и консалтинга. А наиболее скромные зарплатные предложения наблюдаются в науке и образовании (35 343 рубля, безопасности (33 302 рубля), туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (29 734 рубля).

