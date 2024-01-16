Экономика

Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысяч

Экономика 16.01.2024 14:43
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16.01.2024 14:43


Средняя предлагаемая зарплата в Волгоградской области на 10 тысяч рублей ниже, чем в целом по РФ. Такие выводы сделали аналитики компании hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата соискателей в Волгоградской области по итогам декабря составила 44 547 рублей. При этом средняя ожидаемая соискателями зарплата по итогам декабря – 49 тысяч рублей, в целом по РФ – 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в Волгоградской области за 2023 год выросла на 8,5 тысяч рублей, а средняя ожидаемая зарплата – на 8 тысяч рублей.

Наиболее высокие предложения по заработной плате в регионе  наблюдаются в профессиональных сферах: транспорт, логистика, перевозки (73 976). В среднем 71 759 рублей готовы платить в сфере высшего и среднего менеджмента, 70 589 рублей –  в сфере инвестиций и консалтинга. А наиболее скромные зарплатные предложения наблюдаются в науке и образовании (35 343 рубля, безопасности (33 302 рубля), туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе (29 734 рубля).

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