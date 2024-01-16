Происшествия

Ввоз в Россию опасных банок для «окрыляющего» напитка пресекли в Волгограде

Происшествия 16.01.2024 10:09
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16.01.2024 10:09


Мобильная группа Астраханской таможни задержала в Волгоградской области крупную партию небезопасного контрафакта импортного производства. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова, всего задержано более 213 тысяч пустых металлических банок для контрафактного производства энергетического напитка.

Алюминиевые емкости под напитки перевозили в большегрузе, который следовал из Казахстана в один из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. На банках нанесены изображения товарных знаков известных производителей и информация о том, что они изготовлены в одной из европейских стран.

- Выявленные товары отличаются низким качеством и могут быть небезопасны для потребителей. Какие-либо документы по приобретению иностранных товаров, а также разрешения от правообладателей торговых марок у водителя отсутствовали. На территории РФ нет официального завода-производителя правообладателя, – пояснил заместитель начальника Астраханской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Александр Гурин.

Товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Фото Астраханской таможни

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