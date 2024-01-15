В Волгограде сварщика чуть не убило током в локомотивном депо

В больницу № 25 Волгограда доставили 43-летнего сварщика, которого чуть не убило током. Как стало известно V102.RU от собственного источника, происшествие случилось в локомотивном депо.

— Дело было в пятницу. Сварщик как всегда вышел на работу в депо. Травму получил из-за своей неосторожности, — пояснил источник.

Известно, происшествие случилось в доме № 14 по улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос пояснили, что пострадавший проходит лечение в ожоговом отделении.

— Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести, стабильное, — добавили в облздраве.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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