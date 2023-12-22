Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елки





В Волгограде девятилетнему школьнику потребовалась помощь врачей после удара током. По информации медиков, ребенок получил травму, прикоснувшись к гирлянде на елке.

По информации Службы скорой помощи, вызов поступил накануне в Советский район Волгограда.

– В подключенной к электросети гирлянде произошел обрыв, в результате чего ребенок схватился за провод и был травмирован, – сообщают специалисты. – Оперативно прибывшие на место врачи оказали медпомощь ребенку. В связи с тем, что от госпитализации родители отказались, было назначено активное посещение пациента бригадой СМП.

Медики дважды навестили семью, но ухудшения состояния ребенка не выявили. Родители настойчиво отказались ехать в больницу.