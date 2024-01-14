



Волгоградский «Каустик» сегодня, 14 января, одержал первую и долгожданную победу в розыгрыше Суперлиги в домашней игре со «Скифом» из Омска со счетом 42:35, сообщает V102.RU.

В ФОК «Молодежный» встречались конкуренты по турнирной таблице. Если «химики» в 13 поединках до этого набрали всего два очка, то у гостей было ненамногим больше — три балла. Единственная виктория омичей в нынешнем чемпионате пришлась как раз на матч первого круга с волгоградцами, когда «Скиф» праздновал успех — 33:29. «Каустик» тогда возглавлял Рафаэль Самитов, ныне входящий в штаб главного тренера команды Дмитрия Бочарникова.Напомним, прошлый год волгоградские гандболисты завершили неудачно, уступив в родных стенах в упорной борьбе астраханскому «Динамо» — 33:35. После этого в Суперлиге наступил перерыв, в ходе которого на товарищеском турнире «Кубок дружбы» с 5 по 7 января в Москве выступила сборная России под руководством Велимира Петковича.Сербский специалист вызвал в национальную команду игрока «Каустика» Вадима Ибракова. Он выходил на площадку в победной игре с молодежной сборной России и в поединке с Белоруссией, в котором выиграли гости. Также основная сборная России уступила Ирану. В данном матче 21-летний гандболист остался на скамейке запасных. Наша национальная команда заняла третье место на домашнем турнире. На первых двух строчках расположились белорусы и иранцы.Кроме того, «Каустик» в перерыве чемпионата на правах аренды пополнил игрок «Чеховских медведей» Андрей Воробьев. 19-летний спортсмен в сезоне 21-22 стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком первенства дублирующих составов. Также Воробьев в составе молодежной сборной России участвовал в «Кубке дружбы». К слову, Вадим Ибраков, уже ставший одним из лидеров «химиков», также арендован у подмосковного клуба. На Воробьева также возлагают надежды в сложной борьбе за выживание в Суперлиге.Сегодняшний поединок хозяева начали весьма уверенно. Счет отрыл как раз Ибраков в первой атаке. Удвоил преимущество Даниил Кольцов после успешно реализованного отрыва один на один. К шестой минуте «Каустик» лидировал 6:2 и контролировал ситуацию. Волгоградская команда явно вышла с хорошим настроем на важнейшую битву со своим прямым конкурентом, что привело к такому ударному началу с их стороны. Омичи, несмотря на все старания, не могли приблизиться к соперникам на минимальное расстояние.В середине тайма Воробьев два раза точно исполнил пенальти. Между этими двумя семиметровыми уместился меткий бросок Данилы Иванова с близкой дистанции. Счет стал 14:8 и гости взяли тайм-аут. Минутный перерыв не сильно помог уступающим. Более того, Кольцов, Иванов и Ибраков забили три гола подряд и только увеличили отрыв «химиков» от оппонентов. В данном отрезке надежно сыграл пару раз голкипер «Каустика» Никита Михайлов.Можно отметить, что под занавес первой половины на лидирующие роли вышел Андрей Воробьев, который в дебютной же встрече стал приносить большую пользу коллективу. Новобранец в заключительной десятиминутке набрал четыре результативных действия. Дмирий Бочарников в концовке воспользовался своим тайм-аутом. Вскоре Иванов заработал пенальти, а Воробьев его реализовал. В раздевалки команды ушли при разгромном счете 23:12 в пользу «Каустика».Конечно же, «химики» в такой ситуации не могли позволить себе упустить большое преимущество. Хозяева не думали расслабляться, в то же время продолжая действовать в свое удовольствие. В первой четверти второй половины слово сказал Артем Введенский. Он отличился трижды за данный отрезок. В целом у болельщиков, пришедших в этот день поддержать «Каустик», не могло возникнуть сомнений, что волгоградцы сегодня отпразднуют долгожданный успех. В конечном итоге, так оно и вышло. «Скиф» проявил старание и сделал поражение менее разгромным. Данила Иванов и Андрей Воробьев оказались лучшими бомбардирами матча. У обоих исполнителей по десять точных попаданий. Никита Михайлов сделал 18 сейвов и показал результат в 42 процента отраженных бросков.Таким образом, «Каустик», одержав первую и весьма своевременную победу в сезоне со счетом 42:35, набрал четыре очка и ушел с последнего места, куда теперь упал как раз «Скиф». В следующем туре волгоградцы 18 января встретятся на выезде с питерским «Зенитом», располагающимся на третьей позиции.