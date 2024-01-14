Экономика

В Волгоградской области увеличили производство рыбы

Экономика 14.01.2024 10:29
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14.01.2024 10:29


Рыболовные предприятия в Волгоградской области выловили в 2023 году почти 6900 тонны рыбы, что на 10,5% или 652 тонны больше предыдущего отчетного периода, передает V102.RU.

По информации комитета сельского хозяйства региона, рыбу в реках и озерах Волгоградской области добывают 36 предприятий.

В связи с ростом производства этой продукции выросла и реализация живой рыбы с 548 тонн в 2022 году до 825 тонн в 2023 году.

- Росту производства способствовало увеличение объема вылова в прудовых хозяйствах, выделение рыболовных участков на Карповском и Варваровском водохранилищах Волго-Донского судоходного канала, а также активная работа по выпуску молоди, - пояснили в облкомсельхозе.

Всего в прошлом году в водоемы на территории Волгоградской области было выпущено более 12 млн мальков осетровых рыб, сазана, толстолобика, белого амура. Работа по восполнению рыбных ресурсов будет продолжена и в 2024 году.

За счет федеральных субвенций в регионе проводится очистка акваторий водоемов от брошенных орудий лова, что также благоприятно отражается на состоянии рек и озер. Также продолжается оздоровление и расчистка водоемов Волго-Ахтубинской поймы и рек Донского бассейна.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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