Спорт

«Динамо-Синара» обидно уступило «Кубани» в борьбе за первую шестерку

Спорт 11.01.2024 21:59
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11.01.2024 21:59


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 11 января, на выезде уступили своим прямым конкурентам по таблице - краснодарской «Кубани» со счетом 22:23. Таким образом, волгоградский клуб лишился шансов попасть в шестерку лидеров по итогам первой части предварительного этапа Суперлиги, до завершения которого осталось два тура, сообщает V102.RU.
 
Исходя из ситуации в турнирной таблице,  сегодня у подопечных Олега Кулешова был последний шанс догнать «Кубань», имевшую в активе 21 очко перед очным поединком, тогда как гостьи набрали 17 баллов и располагались на седьмой позиции.
 
Начало матча было не богатым на заброшенные мячи. После точных попаданий Екатерины Долматовой и Елизаветы Дудкиной динамовки не могли отличиться около восьми минут. Прервала безголевое молчание своей команды Варвара Семина, поразившая цель мощным дальним выстрелом  и сравнявшая счет — 3:3. Собственно, 17-летняя гандболистка в середине тайма вышла на лидирующие роли и в равной игре ее бомбардирские качества проявились, когда Семина забила пять голов подряд.
 
Кубанские исполнительницы устремились в погоню за соперницами, однако в заключительной пятиминутке перед перерывом сначала дубль Долматовой, а вскоре и успешный бросок Валентины Гончаровой и реализация семиметрового от Виктории Турусиной позволили динамовскому коллективу убежать в небольшой отрыв в плюс три, но хозяйки до ухода в раздевалки успели сократить отставание до минимума и в концовке дважды поразили ворота Надежды Колесниковой. Голкипер «Синары» несколько раз вступила в игру в первые 30 минут и совершила ряд сейвов, которые привели  к ликованию скамейку бело-голубых.
 
На старте второй половины красивую комбинацию завершила Гончарова, получившая передачу от Долматовой. Через некоторое время зрители могли наблюдать голевую перестрелку команд с пенальти. В составе хозяек  трижды подряд была точна Анастасия Шавман, тогда как за «Синару» отметилась Турусина.  До середины тайма краснодарские гандболистки находились в роли отыгрывающихся.
 
В этом отрезке Олег Кулешов взял тайм аут, который, как показалось в дальнейшем, больше подсобил «Кубани». После возвращения на площадку соперники принялись выполнять полученные тренерские установки. К сожалению, оборона «Синары» в нужный момент не справилась с напором Шавман, взявшей игру в свои руки и фактически обеспечившей  лидерство в счете  хозяйкам в концовке благодаря своему высокому проценту реализации.

Динамовки сражались до последнего, но успели лишь сделать окончательный отрыв минимальным после гола Турусиной на финише противостояния. Таким образом, в матче с высокой интригой, державшей в напряжении до финального свистка,  «Кубань» выиграла -  23:22 - и сумела взять реванш за поражение в первом круге в Волгограде.
 
В составе динамовского клуба лучшей сегодня по праву была признана Надежда Колесникова, отразившая в общей сложности восемь бросков оппоненток. На счету лучшего бомбардира Семиной - восемь точных попаданий. Следующий матч бело-голубые проведут в гостях против московского «Луча» 16 января. А в заключительной игре предварительного этапа «Динамо» примет 20 января «Ставрополье».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 


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