«Динамо-Синара» обидно уступило «Кубани» в борьбе за первую шестерку





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 11 января, на выезде уступили своим прямым конкурентам по таблице - краснодарской «Кубани» со счетом 22:23. Таким образом, волгоградский клуб лишился шансов попасть в шестерку лидеров по итогам первой части предварительного этапа Суперлиги, до завершения которого осталось два тура, сообщает V102.RU.





Динамовки сражались до последнего, но успели лишь сделать окончательный отрыв минимальным после гола Турусиной на финише противостояния. Таким образом, в матче с высокой интригой, державшей в напряжении до финального свистка, «Кубань» выиграла - 23:22 - и сумела взять реванш за поражение в первом круге в Волгограде.

Исходя из ситуации в турнирной таблице, сегодня у подопечных Олега Кулешова был последний шанс догнать «Кубань», имевшую в активе 21 очко перед очным поединком, тогда как гостьи набрали 17 баллов и располагались на седьмой позиции.Начало матча было не богатым на заброшенные мячи. После точных попаданий Екатерины Долматовой и Елизаветы Дудкиной динамовки не могли отличиться около восьми минут. Прервала безголевое молчание своей команды Варвара Семина, поразившая цель мощным дальним выстрелом и сравнявшая счет — 3:3. Собственно, 17-летняя гандболистка в середине тайма вышла на лидирующие роли и в равной игре ее бомбардирские качества проявились, когда Семина забила пять голов подряд.Кубанские исполнительницы устремились в погоню за соперницами, однако в заключительной пятиминутке перед перерывом сначала дубль Долматовой, а вскоре и успешный бросок Валентины Гончаровой и реализация семиметрового от Виктории Турусиной позволили динамовскому коллективу убежать в небольшой отрыв в плюс три, но хозяйки до ухода в раздевалки успели сократить отставание до минимума и в концовке дважды поразили ворота Надежды Колесниковой. Голкипер «Синары» несколько раз вступила в игру в первые 30 минут и совершила ряд сейвов, которые привели к ликованию скамейку бело-голубых.На старте второй половины красивую комбинацию завершила Гончарова, получившая передачу от Долматовой. Через некоторое время зрители могли наблюдать голевую перестрелку команд с пенальти. В составе хозяек трижды подряд была точна Анастасия Шавман, тогда как за «Синару» отметилась Турусина. До середины тайма краснодарские гандболистки находились в роли отыгрывающихся.В этом отрезке Олег Кулешов взял тайм аут, который, как показалось в дальнейшем, больше подсобил «Кубани». После возвращения на площадку соперники принялись выполнять полученные тренерские установки. К сожалению, оборона «Синары» в нужный момент не справилась с напором Шавман, взявшей игру в свои руки и фактически обеспечившей лидерство в счете хозяйкам в концовке благодаря своему высокому проценту реализации.В составе динамовского клуба лучшей сегодня по праву была признана Надежда Колесникова, отразившая в общей сложности восемь бросков оппоненток. На счету лучшего бомбардира Семиной - восемь точных попаданий. Следующий матч бело-голубые проведут в гостях против московского «Луча» 16 января. А в заключительной игре предварительного этапа «Динамо» примет 20 января «Ставрополье».