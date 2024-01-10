В Волгограде женщина насмерть обварилась в горячей ванне





Жительница Красноармейского района получила не совместимые с жизнью ожоги, упав в ванну с горячей водой. Несмотря на усилия врачей в ожоговом центре, волгоградка скончалась 9 января.

По информации экстренных служб, вызов в южный район Волгограда на ул. 2-я Штурманская поступил в понедельник, 8 января.

– Помощь врачей потребовалась 84-летней женщине, – уточнили ИА «Высота 102» в профильной службе. – На момент госпитализации у пострадавшей диагностировались ожоги 2 и 3 степени, которые она получила, не устояв на ногах и упав в ванну с горячей водой.

Несмотря на усилия сотрудников ожогового центра больницы №25 в Волгограде, пенсионерка скончалась. Информацию об этом информагентству подтвердили в облздраве.

– Женщина поступила в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась в условиях реанимации, – уточнили в ответ на запрос в комитете здравоохранения Волгоградской области.