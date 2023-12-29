Махинации с госконтрактами на 80 млн вскрыли в российском регионе





В Саратовской области возбудили уголовное дело о махинациях с государственными контрактами на сумму 80 млн рублей. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру региона. По данным издания, средства были похищены в период с 2021 по 2022 год в рамках реализации инвестиционных проектов в строительстве.

– Согласно материалам дела, председатель комитета по реализации инвестиционных проектов поручил директору казенного предприятия «Управление капитального строительства» заключить 20 госконтрактов без конкурса. Тот выполнил наказ. Поскольку конкуренции между потенциальными подрядчиками не было, с ними заключали договоры по максимальной цене. А это считается неэффективным расходованием бюджетных денег, – передает «СарИнформ». – Таким образом, ущерб государству составил 80 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется управлением Следственного комитета РФ по Саратовской области по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Саратовские журналисты также уточняют, что статус подозреваемого получил в рамках этого дела бывший председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Роман Карякин. Предварительно, он хотел как можно скорее заключить контракты, чтобы избежать срыва госпрограмм.

– По нашим данным, подряд достался ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН России» и АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России», – сообщили в издании.