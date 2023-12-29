



В сети Интернет сегодня, 29 декабря, начал работу сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102», на ресурсе putin2024.ru любой желающий может ознакомиться с дневником предвыборной кампании, а также освежить в памяти биографию Владимира Путина. Также здесь размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Отдельный раздел на сайте кандидата в президенты посвящен достижениям России в последние годы. Уточняется, что ресурс был создан командой российских IT-специалистов.

Напомним, что о намерении представить свою кандидатуру на пост главы государства действующий президент заявил 8 декабря 2023 года во время неформального общения с участником СВО Артемом Жогой. 16 декабря группа избирателей в Москве единогласно проголосовала за движение Путина. Среди поддержавших действующего президента были, в том числе, семь представителей Волгоградской области.

Штаб кандидата в президенты открылся в Волгограде 22 декабря.

Фото: putin2024.ru