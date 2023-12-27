«Ротор» завершил первый сбор в Крымске





Волгоградский «Ротор» накануне, 26 декабря, завершил первый тренировочный сбор в городе Крымске . Подопечные Сергея Попкова в товарищеском матче обыграли любительскую команду из Краснодарского края «ГНС-Спартак» — 3:1, сообщает V102.RU на пресс-службу сине-голубых. В первом тайме счет не был открыт.

В составе волгоградцев отличился форвард Михаил Агеев. Ещё дубль оформил игрок на просмотре. По информации автора Телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», не названный по фамилии футболист — 20-летний фланговый полузащитник Никита Фадеев из «Кубань-Холдинг». Молодой игрок в этом сезоне забил пять мячей и сделал две результативные передачи в 14 встречах дивизиона «Б» Второй лиги.

Автор телеграм-канала такжен сообщил, что «Ротор» близок к трансферу 25-летнего нападающего «Форте» из Таганрога Дмитрия Лаврищева, который в чемпионате Второй лиги группы «Серебро» отметился семью точными попаданиями в 13 матчах. Ранее Дмитрий уже находился в системе волгоградского клуба, а в сезоне 18-19 в ФНЛ провел одну встречу за основную команду.

Сегодня же «Ротор» официально объявил, что второй сбор снова пройдет в Крымске с 4 по 12 января. Запланированы контрольные поединки, но о соперниках будет сообщено дополнительно.

Фото СК «Ротор» VK.com