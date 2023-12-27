Спорт

«Ротор» завершил первый сбор в Крымске

Спорт 27.12.2023 14:36
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27.12.2023 14:36


Волгоградский «Ротор» накануне, 26 декабря, завершил первый тренировочный сбор в городе Крымске . Подопечные Сергея Попкова в товарищеском матче обыграли любительскую команду из Краснодарского края  «ГНС-Спартак» — 3:1, сообщает V102.RU на пресс-службу сине-голубых. В первом тайме счет не был открыт. 

В составе волгоградцев отличился форвард Михаил Агеев. Ещё дубль оформил игрок на просмотре. По информации автора Телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», не названный по фамилии футболист —  20-летний фланговый полузащитник Никита Фадеев из «Кубань-Холдинг». Молодой игрок в этом сезоне забил пять мячей и сделал две результативные передачи в 14 встречах дивизиона «Б» Второй лиги. 

Автор телеграм-канала такжен  сообщил, что «Ротор» близок к трансферу 25-летнего  нападающего «Форте» из Таганрога Дмитрия Лаврищева, который в чемпионате Второй лиги группы «Серебро» отметился семью точными попаданиями в 13 матчах. Ранее Дмитрий  уже находился в системе волгоградского клуба, а в сезоне 18-19 в ФНЛ провел одну встречу за основную команду.

Сегодня же «Ротор» официально объявил, что второй сбор снова пройдет в Крымске с 4 по 12 января. Запланированы контрольные поединки, но о соперниках будет сообщено дополнительно. 

 Фото СК «Ротор» VK.com

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