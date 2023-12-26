Происшествия

SHOT: двоих волгоградцев задержали за диверсии на ж/д по заданию СБУ

Происшествия 26.12.2023 11:23
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26.12.2023 11:23


Два жителя Волгоградской области задержаны за выполнение осуществление диверсий в регионе по заданию СБУ. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT, который приводит информацию своего источника. По данным телеграм-канала, в качестве вознаграждения за каждую вылазку волгоградцы получали 0,0038 биткоина.

18-летний Андрей и 19-летний Евгений (не учатся, не работают) 15 декабря сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря примерно там же, но в нескольких километрах подожгли релейник. Жертв, пострадавших, как и задержек поездов в обоих случаях не было, – цитата из телеграм-канала.

Как утверждает SHOT, обоих парней задержали. У них в телефонах нашли переписку с одним и тем же украинским куратором. За два поджога вредителям перевели на криптокошелек 0,0076 BTC (примерно ₽30 тысяч). Дома у задержанных изъяли жидкость для розжига, инструменты, которыми предварительно они вскрывали оборудование, банковские карты, телефоны и компьютеры.

Сообщается также, что в Волгоградской области в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Однако в настоящее время ни одно из силовых ведомств официально данную информацию не комментирует. 

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