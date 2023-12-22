Общество

Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из Челябинска

Общество 22.12.2023 13:19
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22.12.2023 13:19


Администрация города Камышина Волгоградской области реализовала с торгов комплекс зданий бывшего онкологического диспансера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный в Сети протокол, постройки, расположенные по адресу  ул. Мира, 51 в Камышине ушли с молотка за 3 633 333,33 рублей. Победителем признан один из трех  участников торгов, предложивший наибольшую сумму. 

В числе приобретенного индивидуальным предпринимателем имущества оказались: земельный участок площадью 2517 квадратных метров, здание столовой - 108,6 квадратных метров, гараж – 44,1 кв.м., нежилое здание в 1012,5 «квадратов», а также склад и сооружение еще на 35,7 кв.м. в совокупности. 

По информации комиссии, всего на торги было подано четыре заявки, однако непосредственно к участию в них допустили лишь троих. Так, один из потенциальных покупателей предлагала за участок и комплекс построек сумму чуть более 666 тысяч рублей. Частное охранное предприятие «Легион безопасности» предлагало за заброшенный онкодиспансер 1 млн рублей. И лишь ИП Денис Ханжин предложил  сумму более 3,6 млн рублей. 

Согласно системе «СПАРК», ИП – полный тезка Дениса Ханжина зарегистрирован в Челябинской области, а основной вид его деятельности – аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. В числе прочих видов деятельности – строительство жилых зданий, дорог и инженерных коммуникаций. 

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