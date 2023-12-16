Спорт

«Ротор» отправился на сборы в Крымск

Спорт 16.12.2023 09:23
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16.12.2023 09:23


Первый сбор продлится до 26 декабря. Как сообщили V102.RU в клубе, тренерский штаб Сергея Попкова вызвал на тренировочные сборы 26 футболистов. В Крымск отправятся вратари — Аверкиев, Литвенок, Олейник, Чагров; защитники — Донцов, Зуйков, Никитин, Пелих, Прищепа, Тарин, Шильников, Шумских.
Полузащитники — Ахмедханов, Болотин, Гаджимурадов, Дворецков, Завезён, Камлашев, Пяткин, Трифонов, Шаталов, Шмаков; нападающие — Агеев, Арсентьев, Магомедов, Сафронов.
Данил Пелих присоединится к «Ротору» после участия в матче звёзд FONBET Кубка России. С первой командой будут тренироваться также голкипер Игорь Олейник, защитник Егор Тарин и полузащитник Сергей Болотин из молодёжного состава.
Напомним, волгоградский клуб на днях подписал нескольких новых игроков, в то же время его покинул вратарь Сергей Самок.
Фото сайта «Ротор»

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