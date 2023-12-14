На Волжской ГЭС Toyota протаранила две машины





ДТП с участием трех автомобилей случилось сегодня, 14 декабря, на въезде на Волжскую ГЭС. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 14-36.



– 42-летняя женщина, управляя Toyota, двигаясь по ул. Н. Отрады со стороны Волжской ГЭС, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате иномарка столкнулась с автомобилями Geely и Renault Logan, - пояснили в главке. Пострадавших нет.





Отметим, что из-за аварии на ул. Николай Отрады в настоящее время образовалась пробка из-за аварии. Протяженность транспортного затора составляет около двух километров.