Поле строительных отходов появилось возле трассы Р-22 под Волгоградом

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили свежую свалку строительных отходов прямо возле трассы Р-22 в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Инспекторы вместе с сотрудниками специализированной лаборатории осмотрели местность.

- В ходе визуального осмотра зафиксировано наличие на земельном участке боя кирпича, лома бетонных и железобетонных изделий, отходов изделий из древесины, утратившей потребительские свойства, а также в незначительном количестве твердых коммунальных отходов, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Свалка находится на открытой равнинной местности, куда можно свободно попасть.





По предварительным данным, строительные отходы грузовиками вывозят с территории по улице Армавирская в Кировском районе Волгограда.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы отходов, измерили площадь загрязнения с целью установления лиц, виновных в организации свалки, и принятия мер реагирования.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»