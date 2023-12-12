В День конституции России, который отмечается сегодня, 12 декабря, в Волгограде звания «Правозащитника Волгоградской области 2023 года» присвоили медсестре, военному и сотруднице администрации Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, награждение по итогам правозащитной деятельности состоялось по инициативе Уполномоченного по правам человека Волгоградской области Валерия Ростовщикова.



В номинации «Гражданская позиция» за добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению права на жизнь звание присвоено Вере Кардумян, младшей медицинской сестра по уходу за больными ГБССУ ГПВИ «Волжский психоневрологический интернат». Эта мужественная женщина с добрым сердцем работает в учреждении уже много лет, и ежедневно выполняет нелегкую работу, помогая нуждающимся в уходе пациентам интерната.



В номинации «Правозащитные и общественные организации» награжден Евгений Ведилин, председатель организации «Союз ветеранов вооруженных конфликтов» – за активную практическую деятельность по поддержке законных интересов военнослужащих.

По результатам журналистского конкурса «Наши права и свободы» по итогам 2023 года победителями признаны корреспондент «АиФ» - Нижнее Поволожье Екатерина Машкова, корреспондент ИА «Высота 102» Наталья Денисова и корреспондент ВГТРК Светлана Кикина.

Наталье Денисовой диплом вручили за серию материалов о работе асфальто-битумной установки в рабочем поселке Новониколаевком. Напомним, что борьбу с отравляющим производством местные жители ведут уже больше года.

Волгоградский омбудсмен отметил и заместителя председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области Ольгу Жмак. За конструктивное сотрудничество в рамках служебных обязанностей по обеспечению прав беженцев она стала лауреатом номинации «Государственные, муниципальные служащие, руководители, должностные лица». По словам Валерия Ростовщикова, Ольга Жмак – не из числа тех чиновников, которые ссылаются то на обед, то на отсутствие каких-либо справок, лишь бы не выполнять свою работу. Именно благодаря этой женщине проблемы беженцев, в том числе и с Украины, всегда решались быстро и эффективно.

Подводя итоги правозащитной деятельности, Валерий Ростовщиков отметил, что в 2023 году жители Волгоградской области обращались в аппарат омбудсмена по самым разным вопросам – по жилью, здравоохранению, социальной сфере. При этом отмечается и пласт вопросов, связанных с СВО. Так, к Уполномоченному по правам человека Волгоградской области обращались родственники пропавших без вести, погибших и попавших в плен военнослужащих. Озвученные волгоградцами проблемы решались в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ, а также другими органами власти. Также Валерий Ростовщиков обратил внимание и на необходимость помощи вернувшимся из зоны спецоперации военным, получившим ранения, в том числе в части реабилитации, а также протезирования.

На фото: Вера Григорьевна Кардумян, омбудсмен Валерий Ростовщиков и главный специалист аппарата омбудсмена Юрий Корзеев

