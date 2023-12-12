Лжесиловики повесили на рабочего из Волжского многомиллионный кредит

Рабочий из города Волжского в Волгоградской области пострадал от телефонных мошенников, которые обманным путем заставили его взять кредит на 2,7 миллиона рублей, а деньги перевести им.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 47-летнему мужчине позвонили на мобильный телефон якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что проводят спецоперацию по изобличению недобросовестных банковских работников, которые оформили на мужчину кредит.

Аферисты убедили рабочего в том, что ему необходимо взять онлайн кредит, а деньги перевести на некий безопасный счет. Мужчина выполнил требования злоумышленников, а только потом понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело.