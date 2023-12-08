Самолет рейса Москва-Волгоград повредили при буксировке

В аэропорту Шереметьево при буксировке повредили шасси самолета Sukhoi Superjet, который должен был лететь по маршруту Москва-Волгоград. Об этом, как передает V102.RU, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По предварительной информации, 6 декабря в 23:00 при буксировке воздушного судна произошло боковое смещение буксировочного тягача, в следствие чего был превышен максимальный угол поворота колес передней стойки шасси. В результате самолету требуется замена передней стойки шасси, поэтому воздушное судно отстранено от полетов.

Рейс в Волгоград был выполнен авиакомпании «Россия» на другом самолете. Согласно расписанию, он прибыл в Волгоград 7 декабря в 03:37.

Фото из архива ИА «Высота 102»