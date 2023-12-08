Происшествия

Самолет рейса Москва-Волгоград повредили при буксировке

Происшествия 08.12.2023 11:20
0
08.12.2023 11:20


В аэропорту Шереметьево при буксировке повредили шасси самолета Sukhoi Superjet, который должен был лететь по маршруту Москва-Волгоград. Об этом, как передает V102.RU, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По предварительной информации, 6 декабря в 23:00 при буксировке воздушного судна произошло боковое смещение буксировочного тягача, в следствие чего был превышен максимальный угол поворота колес передней стойки шасси. В результате самолету требуется замена передней стойки шасси, поэтому воздушное судно отстранено от полетов.

Рейс в Волгоград был выполнен авиакомпании «Россия» на другом самолете. Согласно расписанию, он прибыл в Волгоград 7 декабря в 03:37.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.12.2023 10:16
Происшествия 08.12.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 09:38
Происшествия 08.12.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2023 09:24
Происшествия 08.12.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 21:15
Происшествия 07.12.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 20:21
Происшествия 07.12.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 18:26
Происшествия 07.12.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 16:38
Происшествия 07.12.2023 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 15:07
Происшествия 07.12.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 07:58
Происшествия 07.12.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 20:05
Происшествия 06.12.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 16:09
Происшествия 06.12.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:59
Происшествия 06.12.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:06
Происшествия 06.12.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 12:12
Происшествия 06.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 13:02
Происшествия 05.12.2023 13:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:10
Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгрузСмотреть фотографии
13:35
«Это страшные цифры»: 91% россиян столкнулись с телефонными мошенниками за годСмотреть фотографии
12:52
Квартет снеговиков, каток и елочка: Волгоград ударными темпами готовят в Новому годуСмотреть фотографии
12:47
Эксперты обсудили смелые планы развития медицины, озвученные БочаровымСмотреть фотографии
12:08
Цены на яйца достали Генпрокурора РФСмотреть фотографии
11:48
«Потратил на проезд»: трое парней в Волгограде избили прохожего ради еды и денегСмотреть фотографии
11:20
Самолет рейса Москва-Волгоград повредили при буксировкеСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде в четвертый раз провалился ремонт НЭТа за 489 миллионовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мужчина сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:38
Рыбак провалился под лёд и утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом два человека погибли в сгоревших машинах: шоковое видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:41
Талантливый форвард из Волгограда отличился в первенстве по хоккею ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:23
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз открыл снежные горкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
«Я в рабочие пойду»: студенты Волгоградского колледжа им. Гагарина трудятся на производствеСмотреть фотографии
07:49
Сбивший школьника водитель «Нивы» отказался от дачи показанийСмотреть фотографии
21:56
Художник и ювелир Геннадий Чумичев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области сторожа убило деревоСмотреть фотографии
20:51
Эксперты: Волгоградская область за год может потерять 1,8 тыс. га лесовСмотреть фотографии
20:21
Вылетевший на встречку водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
У кого круче? Журналисты сравнили цены на яйца в Волгограде и у соседейСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде из поймы Царицы вывезли еще 1000 кубометров мусораСмотреть фотографии
18:35
«Последний реванш»: политтехнолог ожидает всплеска информатак на руководство Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде молодая девушка разбилась при падении с 8-го этажаСмотреть фотографии
17:48
Стало известно состояние сбитых иномаркой волгоградских школьницСмотреть фотографии
17:44
Волгоградская облдума приняла досрочную отставку члена ИКВОСмотреть фотографии
16:48
Выборы президента РФ состоятся 17 мартаСмотреть фотографии
16:38
Иномарка сбила двух школьниц в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
16:04
«Там небезопасно»: в Волгограде на владельца самодельных аттракционов подают в суд после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве с ёлкамиСмотреть фотографии
 