Происшествия

Под Волгоградом два человека погибли в сгоревших машинах: шоковое видео

Происшествия 08.12.2023 09:24
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08.12.2023 09:24




Правоохранители выясняют обстоятельства жуткого ДТП, которое случилось сегодня, 8 декабря, в 2-55 ч. на 616 км 616 км ФАД Р-228 «Сызрань -Саратов – Волгоград» в Дубовском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области,  по предварительной информации, 56-летний житель Ростовской области, управляя автомашиной «RAM 1500 TRX», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Сhangan CS55», после чего оба автомобиля загорелись.
В результате ДТП на месте от полученных травм скончался 36-летний водитель автомашины «Changan», в больнице умерла его 32-летняя пассажирка. Водитель и 46-летний пассажир автомашины «RAM» госпитализированы.
На место выезжали экипажи ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Дубовскому району.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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