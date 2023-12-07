Экология

Эксперты: Волгоградская область за год может потерять 1,8 тыс. га лесов

Экология 07.12.2023 20:51
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07.12.2023 20:51


В Волгоградской области озвучили ожидаемые потери лесных насаждений в 2024 году из-за пожаров, засухи, вредителей и болезней, передает V102.RU.

Согласно прогнозу санитарного и лесопатологического состояния лесов Волгоградской области, в следующем году вследствие засухи возможно полное или частичное усыхание лесных насаждений на площади 1,81 тысяча га. 

- Особенно сильно засуха скажется на состоянии вновь созданных лесных культур и молодняков сосны, дуба и акации, корни которых расположены в почвенном слое от 10 см до 1 метра. В насаждениях, пройденными лесными пожарами, прогнозируется ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов, - считают специалисты.

По состоянию на начало декабря текущего года в регионе вредителями и различными болезнями поражено 27 261 га леса, из них на 14 928 га, а это больше 50%, требуется проведение мер по ликвидации очагов и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

На территории почти всех лесничеств в 2024 году прогнозируется увеличение очагов различных вредителей. На данный момент уже запланированы мероприятия по их ликвидации.

Как отмечают специалисты, прогноз состояния лесных насаждений Волгоградской области передан для ознакомления и своевременного принятия управленческих решений в профильный комитет обладминистрации.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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