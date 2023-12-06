



Представительство Волгоградской области в Москве объявило аукцион на оказание услуг по организации парковки на территории аэропорта Шереметьево, терминал В. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт госзаказов. Начальная, она же максимальная, сумма контракта составляет 398 400 рублей.

В соответствии с проектом контракта, исполнитель будет обязан в течение 2024 года предоставлять представительству Волгоградской области услуги по пропуску транспортных средств для въезда-выезда на парковку в аэропорту Шереметьево, а также услуги по их временному размещению на данной территории.

Как пояснили ИА «Высота 102» в представительстве, данная закупка позволит организованно встречать в Москве волгоградцев, прибывающих в столицу для участия в официальных мероприятиях. Среди таких мероприятий, например, называют регулярные вручения государственных наград, парад на Красной площади. Понадобится парковка в Шереметьево также участникам мероприятий, которые запланированы в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Напомним, что форум будет работать до 12 апреля 2024 года. К слову, уже меньше чем через неделю – 12 декабря – на ВДНХ в Москве состоится День Волгоградской области.

Ранее информагентство сообщало о другом конкурсе представительства – на оказание услуг по парковке в центре Москвы. При этом стало известно, что волгоградские представители в целях экономии согласны на скромные варианты.

Фото: parkingsvo.ru

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»