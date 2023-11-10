Общество

Представители Волгоградской области в Москве ищут места на дешевых парковках

Общество 10.11.2023 20:37
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10.11.2023 20:37


Представительство Волгоградской области в Москве объявило конкурс на оказание услуг по размещению автомобилей на придомовой территории. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий лот появился накануне на сайте госзаказов. С 1 января по 31 декабря 2024 года представители волгоградского региона готовы заплатить за парковку 948 672 рубля. 

Согласно размещенному техническому заданию, парковочные места представительство планирует арендовать за указанную выше сумму в Мамоновском переулке, где, собственно, и расположено ведомство. Всего в распоряжении волгоградских представителей шесть рабочих автомобилей.

Учитывая количество машин (6 штук), среднее количество дней в месяце (30 дней), а также количество часов в сутках (24 часа) и сумму, обозначенную на Госзакупках, выходит, что час парковки в Мамоновском переулке будет обходиться для одного представительского авто в сумму порядка 18,3 рубля. Одновременно, как известно, час парковки в центре Москвы в районе улицы Тверской, к которой и примыкает Мамоновский переулок, стоит на сегодня 380 рублей в час. Получается, что Представительство Волгоградской области в столице ищет места на дешевых парковках? Этот вопрос ИА «Высота 102» адресовало сегодня в представительство. 

 В Москве на улицах возле Тверской, Арбата и Патриарших прудов и других установлен максимальный тариф на парковку, который составляет 380 рублей в час, – подтвердили в волгоградском представительстве. – При этом на придомовых территориях собственники организуют частные парковки, час аренды которых существенно дешевле. Так, арендовать на длительный срок одно машиноместо можно в пределах 100 рублей за один час. Для этих целей и объявлен интересующий вас конкурс на сайте госзаказов. 

Сколько бы платило представительство в год с учетом всех выше перечисленных обстоятельств, если бы пришлось платить по 380 рублей в час, посчитать несложно. В таком случае месяц круглосуточной парковки шести авто обходился бы в 1 641 600 рублей, соответственно год парковки в центре Москвы стоил бы казне региона 19 699 200 рублей. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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