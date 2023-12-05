Политика

Валентина Матвиенко поздравила волгоградцев с днем образования региона

Политика 05.12.2023 16:32
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05.12.2023 16:32


Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня, 5 декабря, направила поздравления в адрес жителей Волгоградской области  по случаю дня образования региона. Сталинградская область была образована в этот день в 1936 году, а в 1961 году стала Волгоградской. 

По информации ТАСС, Матвиенко направил телеграмму с поздравлениями на имя губернатора Андрея Бочарова. 

Поздравляю вас и всех жителей Волгоградской области с Днем образования Волгоградской области. Волгоградская область является одним из стабильных в социально-экономическом отношении регионов нашей страны, обладает значительным индустриальным и инновационным потенциалом. В регионе сформирован многоотраслевой промышленный комплекс, функционируют крупные сельскохозяйственные, металлургические и машиностроительные предприятия, – цитирует послание ТАСС. 

Глава Совфеда также отметила достижения Волгоградской области в реализации перспективных проектов, модернизации транспортной и инженерной инфраструктур, в развитии механизмов стимулирования инвестиционной активности. Коснулась Матвиенко и истории региона. 

Уверена, что жители Волгоградской области сделают все возможное для сохранения ее историко-культурного наследия и природных богатств, приумножат славные ратные и трудовые традиции, достойно продолжат дело старших поколений. Пусть их начинания на благо родного региона всегда будут успешными, – резюмировала она.

Фото: Валентина Матвиенко / VK.com

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