Экология

Более 115 тысяч человек посетили природные парки Волгоградской области

Экология 04.12.2023 07:36
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04.12.2023 07:36


О росте интереса волгоградцев и гостей к туристическим объектам региона сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Более 115 тыс. человек посетили в 2023 году природные парки субъекта и региональный ботанический сад. Это на 35% больше, чем в прошлом году, передает V102.RU.
Наибольшей популярностью у волгоградцев и туристов из других регионов и стран в туристическом сезоне-2023 пользовались сплавы на байдарках по Дону, Медведице и Хопру, отдых в глэмпингах, конные прогулки, фотосессии на озере Эльтон, осенние грибные туры.
Знаковым событием этого туристического сезона стало создание 8 новых маршрутов и экологических программ для маломобильных групп населения.
Справка. Для любителей экологического туризма на территории природных парков Волгоградской области разработаны и действуют более 50 туристических маршрутов, создана сеть из 78 рекреационных объектов.
Фото облкомприроды/t.me
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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