Спорт

Волгоградский «Спартак» одержал две победы в Минске

Спорт 03.12.2023 14:31
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03.12.2023 14:31


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне завершили десятый тур Суперлиги. Красно-белые открыли второй круг чемпионата двумя победами над сборной Беларуси в Минске - 17:7 и 10:5, сообщает V102.RU.
 
Напомним, что команды уже встречались в этом сезоне в начале турнира. Тогда спартаковцы также оба раза выиграли у своих соперников. Что касается матчей десятого тура, то в первой игре стартовый период завершился при минимальном преимуществе гостей — 2:1. В составе волгоградцев отличились капитан клуба Михаил Рудай и Кирилл Носаев.
 
В следующей четверти подопечные Владимира Карабутова благодаря голам Степана Андрюкова, Романа Усова, Семена Девяткина и дублю Рудая оторвались от оппонентов уже на приличное расстояние. Третья восьмиминутка получилась более интригующей и результативной к радости болельщиков. Хозяева забросили четыре мяча, тогда как  действующие чемпионы страны отметились шестью точными попаданиями.  В заключительном отрезке красно-белые упрочили свое лидерство и довели дело до итогового выигрыша - 17:7. Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Рудай. На его счету пять голов.
 
Повторная встреча началась для волгоградских ватерполистов весьма непросто. Владимир Нежинский на первых минутах вывел гостей вперед. При этом ещё до окончания дебютного периода белорусский коллектив проявил характер и забросил два безответных мяча. Во второй четверти установил равенство Роман Усов в результате контратаки. Однако хозяева снова вышли вперед, а после большого перерыва счет стал 4:2 в пользу соперников спартаковцев.
 
Но красно-белые вовремя включились и совершили рывок, забив пять голов подряд, что позволило гостям перед последним отрезком иметь преимущество в плюс три. Финальная восьмиминутка стартовала с пенальти, который реализовал ватерполист из Беларуси. В дальнейшем отличились Сергей Буланаев, Роман Усов и Кирилл Носаев. В итоге волгоградцы одержали очередную викторию — 10:5.

«Спартак» заработал 57 очков и продолжает возглавлять таблицу Суперлиги. В следующем туре лидеры турнира в гостях сыграют со своими принципиальными оппонентами — казанским «КОС-Синтезом». Коллектив из Татарстана идет на данный момент на третьем месте.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото  ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com
 

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