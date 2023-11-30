Волгоградский «Каустик» потерпел девятое поражение подряд в Суперлиге





Волгоградские гандболисты продолжили затяжную проигрышную серию в Суперлиге. Накануне, 29 ноября, «Каустик» на домашней площадке потерпел очередное поражение. На сей раз обидчиками «химиков» стали «Пермские медведи», победившие со счетом 33:26. Это уже девятый проигрыш волгоградцев в десяти матчах нынешнего сезона, сообщает V102.RU.







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото ГК «Каустик» VK.com



Встречался «Каустик» с одним из лидеров турнирной таблицы. Поэтому именно пермяки считались явными фаворитами изначально. Гости быстро вышли вперёд, а сравнял счет Станислав Токмаков дальним броском. Вскоре «медведи» забили дважды подряд после реализованного пенальти и удачно завершенной контратаки. На это Даниил Кольцов ответил набранным баллом с семи метров и сократил отставание до минимума. В какой-то момент «химики» после попаданий с ближней дистанции Кольцова и Владислава Глущенко даже сравняли счет, однако в дальнейшем преимущество все равно было на стороне гандболистов из Перми.К середине тайма «Каустик» уступал в четыре мяча. Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. После минутного перерыва отметились результативными действиями Токмаков и 17-летний игрок молодежной команды «Каустика», «Динамо-УОР-Биотех» - Никита Светлов, дебютировавший в данном поединке на уровне Суперлиги. Никита Ларин на старте третьей десятиминутки реализовал большинство. К сожалению, вскоре снова случился провал в игре волгоградцев и они в очередной раз отпустили соперников на расстояние в несколько голов. В концовке первой половины Семен Арзамасов и Ларин с пенальти забросили последние мячи своей команды до перерыва, но отдыхать клубы ушли при счёте 16:11 в пользу уральцев.На старте второго тайма «химики» забросили три раза подряд. Это сделали Токмаков, Кольцов и Даниил Галкин. При этом «медведи» не давали себя догнать, уверенно действуя в атаке. Благодаря поддержке своих болельщиков «Каустик» отчаянно бился с сильным оппонентом. К сожалению, одного желания в совокупности с недостаточной реализацией оказалось мало. Оборона волгоградцев позволила слишком многое гостям, а сами «химики» не всегда пользовались полученными шансами отличиться, что и привело к итоговой победе «медведей» со счетом 33:26. Никита Ларин отметился семью точными попаданиями в данной игре.В следующем туре «Каустик», который с единственным набранным очком замыкает турнирную таблицу, в гостях сыграет со «СКИФом» из Краснодара 5 декабря. Кубанцы на данный момент находятся на пятом месте.