Происшествия

Эвакуировали пять человек. В центре Волгограда загорелась 10-этажка — видео

Происшествия 29.11.2023 19:52
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29.11.2023 19:52


В Центральном районе Волгограда сегодня вечером 29 ноября произошел пожар в десятиэтажке по улице 7-й Гвардейской, 17а. Как рассказали V102.RU очевидцы, на месте машины полиции и пожарных. 



В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 18.49. 

— В квартире горели домашние вещи на площади в 10 квадратных метров. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.03. Эвакуированы пять человек, — прокомментировали в спасательном ведомстве.  


В областном главке МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.  

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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