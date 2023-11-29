В Центральном районе Волгограда сегодня вечером 29 ноября произошел пожар в десятиэтажке по улице 7-й Гвардейской, 17а. Как рассказали V102.RU очевидцы, на месте машины полиции и пожарных.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 18.49.

— В квартире горели домашние вещи на площади в 10 квадратных метров. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.03. Эвакуированы пять человек, — прокомментировали в спасательном ведомстве.





В областном главке МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Видео: читатели ИА «Высота 102»