В Волгограде ревнивец поставил соперника на счетчик и получил «строгача»

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил местного жителя по фамилии Самохин к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за вымогательство у своего соперника имущества и денег под угрозой применения насилия, передает V102.RU.

Как сообщили в суде, все началось с того, что Самохин приревновал свою сожительницу к коллеге по работе. В феврале этого года ревнивец встретился с соперником и стал угрожать ему расправой, требуя денег.

Мужчина испугался и четыре месяца практически ежедневно передавал Самохину деньги, которые переводил их на карту его сожительницы. Также он отдал вымогателю дорогие гаджеты: планшет «IPad mini», беспроводные наушники«Apple AirPods» и игровую консоль «XBOS ONE S». Общая сумма денежных средств и имущества, которыми завладел Самохин, составила 223 643 рубля. Вину в суде вымогатель не признал. Его взяли под стражу в зале суда.

При вынесении приговора суд учел длительный и дерзкий характер преступления, данные о личности подсудимого, опасный рецидив в его действиях.

С Самохина в пользу потерпевшего взыскан ущерб, нанесенный преступлением.