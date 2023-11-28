В аэропорту Волгограда у пассажиров отобрали запретные плоды из Азербайджана





В октябре и ноябре сотрудники таможенных постов аэропортов Волгограда и Астрахани в багаже 13 пассажиров, прилетающих из Баку, обнаружили 157 кг фруктовых плодов – гранатов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни, г раждане Азербайджана и России для прохождения таможенного контроля выбирали «зеленый коридор». Этим они заявляли об отсутствии при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако оказалось, что пассажиры перевозили плоды южных фруктов и орехи. При этом граждане были очень удивлены, узнав, что ввоз растительной продукции из Азербайджана на территорию России временно ограничен. Не повлияло на решение таможенников и то обстоятельство, что фрукты и орехи, по утверждению граждан, были выращены в собственных садах.

В октябре и ноябре сотрудники таможенных постов аэропортов Волгограда и Астрахани в багаже 13 пассажиров, прилетающих из Баку, обнаружили 157 кг фруктовых плодов – гранатов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни,раждане Азербайджана и России для прохождения таможенного контроля выбирали «зеленый коридор». Этим они заявляли об отсутствии при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако оказалось, что пассажиры перевозили плоды южных фруктов и орехи. При этом граждане были очень удивлены, узнав, что ввоз растительной продукции из Азербайджана на территорию России временно ограничен. Не повлияло на решение таможенников и то обстоятельство, что фрукты и орехи, по утверждению граждан, были выращены в собственных садах.





- Настоятельно рекомендуем пассажирам международных рейсов внимательно изучать нормы законодательства стран ввоза и вывоза перед поездкой. В связи с систематическими выявлениями Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в подкарантинной продукции, ввозимой из Азербайджанской Республики, карантинных для Российской Федерации объектов, введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, из Республики Азербайджан в ручной клади и багаже, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

- Настоятельно рекомендуем пассажирам международных рейсов внимательно изучать нормы законодательства стран ввоза и вывоза перед поездкой. В связи с систематическими выявлениями Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в подкарантинной продукции, ввозимой из Азербайджанской Республики, карантинных для Российской Федерации объектов, введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, из Республики Азербайджан в ручной клади и багаже, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

Справка. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору до сведения таможенных органов была доведена информация о том, что в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, ввозимой из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, карантинных для Российской Федерации объектов, введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, следующей из указанных стран в ручной клади и багаже. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору до сведения таможенных органов была доведена информация о том, что в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, ввозимой из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, карантинных для Российской Федерации объектов, введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, следующей из указанных стран в ручной клади и багаже.

Фото Астраханской таможни

В итоге пассажирам пришлось расстаться с витаминным грузом. При этом на граждан еще и завели дела об административных правонарушениях.