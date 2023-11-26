В Волгоградской области иностранец ответит за гибель семьи из Подмосковья

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего иностранца, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, сообщает V102.RU. В результате аварии на трассе в Иловлинском районе два человека получили тяжелые травмы и трое, в том числе 10-летний ребенок, погибли.





— В отношении водителя следователями ОМВД России по Иловлинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Вину в содеянном мужчина полностью признал. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Иловлинский районный суд.





По версии следствия, вечером 24 июня 2023 года 23-летний гражданин одной из республик Центральной Азии, находясь за рулем своей автомашины Volkswagen Jetta, двигался по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении Волгограда.

На 881 километре автодороги трассы водитель превысил установленную скорость, выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым седельным тягачом MAN с полуприцепом. От удара грузовик, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом, а затем с легковушкой LADA Largus, следовавшей во встречном ему направлении.





В результате ДТП 37-летний водитель, 40-летняя и 10-летняя пассажирки LADA Largus от полученных травм погибли на месте. Двое пассажирок легковушки — 72-летняя женщина и 11-летняя девочка получили тяжкие травмы и были госпитализированы. Как уточнили в полицейском ведомстве, за содеянное обвиняемому грозит наказание до семи лет колонии.

Ранее Собственный источник «Высоты 102» ранее сообщал, что в массовом ДТП погибла семья из Подмосковья — отец, мать и 10-летняя дочь. Автомобиль LADA Largus ехал из Лобни. Стаж вождения 22-летнего водителя иномарки Volkswagen Jetta составлял всего год.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

