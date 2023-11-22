Экономика

Волгоградскую область просят помочь в переработке манго и ананасов из Гвинеи

Экономика 22.11.2023 15:42
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22.11.2023 15:42


Гвинея нуждается в переработке своей сельскохозяйственной продукции и Волгоградская область могла бы в этом помочь. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 22 ноября, в Волгограде Чрезвычайный и Полномочный посол Гвинейской Республики в России Ньянкой Аба.

Посол Гвинеи встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Стороны обсудили вопросы и направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.


- Волгоградская область — развитый промышленный и сельскохозяйственный регион, — дал оценку Ньянкой Аба. — Регион мог бы сыграть важную роль в переработке добывающихся у нас ресурсов. Это касается и промышленной, и сельскохозяйственной продукции. Мы были бы рады, если бы Волгоградская область могла бы нам помогать в вопросах переработки выращиваемой у нас продукции в конечные продукты. У нас растёт очень много фруктов, и в момент готовности урожая идут большие потери. Нужна переработка. Речь идёт о манго, ананасах и других фруктах.

Андрей Бочаров в свою очередь тепло поприветствовал гостя. По словам главы региона, Волгоградская область готова к более активному сотрудничеству с Гвинеей.

- Несмотря на рост товарооборота между Волгоградской областью и Республикой Гвинея, он пока небольшой: чуть более 10 миллионов долларов. Считаем, что потенциал намного больше. И ваш визит в Волгоградскую область позволит нам укрепить наши взаимоотношения, определить те направления, которые для нас являются важными и приоритетными, - сказал Бочаров.

Губернатор проинформировал посла Гвинеи о возможностях и преимуществах Волгоградской области как одного из крупнейших транспортно-логистических узлов страны, об экспортном потенциале региона, крупнейших реализуемых проектах в сфере промышленности, хранения и переработки сельхозпродукции и др. Стороны также обсудили вопросы наращивания культурно-образовательного обмена, объема студенческих программ. Молодежь из Гвинеи в настоящее время получает образование в трех вузах в Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области

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