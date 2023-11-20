В Волгограде 18-летний курьер рассказал полиции о своей работе на мошенников





18-летний волгоградец знал, что работает на мошенников, но продолжал исполнять их задания ради заработка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в полиции молодой человек рассказал, что получал от своих работодателей сообщения с адресами пенсионеров, куда надо приехать за деньгами.

Курьер перечислил суммы, которые ему отдали трое обманутых пенсионеров. В свою очередь пожилые люди считали, что отдают деньги, чтобы помочь своим родственникам, попавшим в ДТП.

- Молодой человек забрал у них в общей сложности 1 миллион 300 тысяч рублей. Деньги злоумышленник перевел на счета сообщников, оставив себе небольшое вознаграждение, - рассказали в главке.

Курьер, который является жителем Кировского района, сообщил, что нашел такую работу через мессенджер. Он прекрасно понимал, что будет участвовать в криминальной схеме, но согласился.

Молодой человек полностью признал вину. Он задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следствие ходатайствует об его аресте.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области